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Эксперт дал советы по выбору елочных игрушек

Эксперт дал советы по выбору елочных игрушек

При выборе елочных игрушек нужно обратить внимание на их запах. Об этом 12 декабря «Известиям» заявил эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

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