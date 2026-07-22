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Живая Кубань

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В тушении склада Wildberries в Краснодаре задействуют вертолет

В тушении склада Wildberries в Краснодаре задействуют вертолет

В тушении склада Wildberries в Краснодаре задействуют вертолетВ ночь с 21 на 22 июля в Краснодаре разгорелся один из ключевых распределительных центров маркетплейса Wildberries.

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