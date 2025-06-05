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Мода и Шоу-бизнес

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Валерия и Иосиф Пригожин празднуют 21 год семейной жизни: видео

Валерия и Иосиф Пригожин празднуют 21 год семейной жизни: видео

Валерия и Иосиф Пригожин празднуют важную дату в своей семейной жизни — 21 год со дня свадьбы. В честь знаменательного события супруги поделились трогательным видеороликом, в котором они вновь предстали в образах жениха и невесты.

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