Военное обозрение

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Американское издание назвало три вида российского оружия, сыгравшего решающую роль в отражении контрнаступления ВСУ

Американское издание назвало три вида российского оружия, сыгравшего решающую роль в отражении контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление, которое должно было прорвать российскую линию обороны на юге, столкнулось с проблемами, российские войска отразили первый натиск и заставили ВСУ практически остановиться.

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Комментарии
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Константин Котельников
Задрали вы ссылочками, что ума не хватает всю статью опубликовать, нафига нам скакать по сайтам?
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