Кино: Кто они -- 7 самых красивых актрис Китая, покоривших мир

Китай имеет долгую и богатую историю в области киноискусства, и его кинематограф стал известен в мире благодаря разнообразным и качественным фильмам, среди которых драмы, боевики, фэнтези и многое другое.
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