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Осторожно! Мошенники в соцсетях обманывают родителей выпускников: есть жертвы на Кубани

Осторожно! Мошенники в соцсетях обманывают родителей выпускников: есть жертвы на Кубани

Однако, как только деньги оказываются у них, они сразу же исчезают из поля зрения. Чаще всего преступники используют названия университетов из Санкт-Петербурга и Москвы, так легче обмануть абитуриентов из Краснодара.

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