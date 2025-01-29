Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +16°, малооблачно• Севастополь: +14°, облачно• Ялта: +12°, облачно• Алушта: +12°, дождь• Евпатория: +12°, малооблачно• Саки: +15°, малооблачно• Бахчисарай: +15°, облачно• Джанкой: +16°, дождь• Судак: +11°, облачно• Феодосия: +11°,.
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