Туристы выбрали самые гостеприимные в мире места

Рейтинг был составлен на основе отзывов путешественников. Популярный сервис бронирований Booking.com проанализировал оценки своих пользователей о местах проживания и составил список самых «гостеприимных мест» планеты в 2025 году.
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