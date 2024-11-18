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Опытным таксистам разрешат проводить техконтроль самостоятельно

Частные извозчики в России стали охотнее выходить из тени с принятием закона о самозанятых. По данным Парламентской Газеты, за последние четыре года число легальных такси увеличилось более чем в два раза.

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