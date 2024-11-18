Опытным таксистам разрешат проводить техконтроль самостоятельно

Частные извозчики в России стали охотнее выходить из тени с принятием закона о самозанятых. По данным Парламентской Газеты, за последние четыре года число легальных такси увеличилось более чем в два раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии