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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Минтрансе рассказали, какие дороги перекрыты на Алтае из-за талых вод

В Минтрансе рассказали, какие дороги перекрыты на Алтае из-за талых вод

Ограничения введены на восьми участках, еще на одном — организовано реверсивное движение В Алтайском крае по состоянию на утро 30 марта из-за активного таяния снега ограничения на проезд действуют на восьми дорогах, сообщили в Минтрансе региона.

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