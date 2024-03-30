В Минтрансе рассказали, какие дороги перекрыты на Алтае из-за талых вод

Ограничения введены на восьми участках, еще на одном — организовано реверсивное движение В Алтайском крае по состоянию на утро 30 марта из-за активного таяния снега ограничения на проезд действуют на восьми дорогах, сообщили в Минтрансе региона.
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