Русский морпех дал бой "до последнего магазина" укродиверсантам

Получивший звание Героя России командир роты морской пехоты Александр Данилов рассказал о том, как вместе с ещё одним командиром дал бой "до последнего магазина" украинскими диверсантами, чтобы спасти сведения о замаскированной технике русских.
Получивший звание Героя России командир роты морской пехоты Александр Данилов рассказал о том, как вместе с ещё одним командиром дал бой "до последнего магазина" украинскими диверсантами, чтобы спасти сведения о замаскированной технике русских.
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