Согласно объявлению о работе, сиквел Lies of P будет на Unreal Engine 5 После успеха Lies o...

Согласно объявлению о работе, сиквел Lies of P будет на Unreal Engine 5После успеха Lies of P Neowiz, конечно же, не почивает на лаврах, а скорее уже начала нанимать персонал для новой игры, являющейся продолжением Souls-like с Пиноккио, в котором будет использоваться Unreal Engine 5 для предоставления… источник.