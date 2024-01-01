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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Согласно объявлению о работе, сиквел Lies of P будет на Unreal Engine 5 После успеха Lies o...

Согласно объявлению о работе, сиквел Lies of P будет на Unreal Engine 5 После успеха Lies o...

Согласно объявлению о работе, сиквел Lies of P будет на Unreal Engine 5После успеха Lies of P Neowiz, конечно же, не почивает на лаврах, а скорее уже начала нанимать персонал для новой игры, являющейся продолжением Souls-like с Пиноккио, в котором будет использоваться Unreal Engine 5 для предоставления… источник.

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