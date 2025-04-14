За сутки в Костромской области сгорели 3 частные бани За сутки в Костромской области сгорели 3 частные бани, рассказали изданию «ПолитГид» в региональном МЧС.
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За сутки в Костромской области сгорели 3 частные бани За сутки в Костромской области сгорели 3 частные бани, рассказали изданию «ПолитГид» в региональном МЧС.