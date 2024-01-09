Происшествия в морозы: как петербуржцы встретили Новый год

Для некоторых петербуржцев Новый год начался с трагедий: пожаров, драк, аварий. За неделю к спасателям и правоохранителям обратились несколько тысяч человек, истории части из них попали в криминальные хроники.
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