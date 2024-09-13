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Руслан Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Высший евразийский экономический совет принял решение назначить бывшего первого замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба комиссии.

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