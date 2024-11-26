К клипу египетского певца **Амира Эйда**, который мы показывали в последнем выпу...

К клипу египетского певца Амира Эйда, который мы показывали в последнем выпуске, мне хочется добавить одну цитату: «Добра на земле – 99 процентов, зла – один процент, но это зло очень хорошо организовано».
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