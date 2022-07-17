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Владелец «Миннесоты» о Капризове: «Пока Кирилл не вернется в США, буду немного нервничать. Он сейчас затаился – и правильно сделал»

Владелец «Миннесоты» сказал, что сложно обойтись без нервов из-за ситуации с Кириллом Капризовым.  Ранее стало известно, что форварду «Уайлд» дважды отказали во въезде в США.

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