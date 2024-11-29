Врач Резник: витамин Е в БАДах может спровоцировать рак

В биологически активных добавках витамин Е может быть в достаточно большой дозе, из-за чего легко столкнуться с его передозировкой и неблагоприятными побочными эффектами, в том числе развитием рака, рассказала "Газете.
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