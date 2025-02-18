12 человек, которые решили, что им нужны перемены и смело шагнули к ним на встречу

Не все перемены хороши, ведь некоторые из них случаются не по нашей воле. Но когда мы сами решаем, что наша жизнь станет лучше, если мы отважимся на что-то кардинальное, и не сдаваясь идем к цели, то успех непременно оказывается на нашей стороне.
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