Антонов заявил, что США мгновенно могут завершить конфликт на Украине

Global Look Press/Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency Посол России в США Анатолий Антонов в эксклюзивном интервью "Известиям" заявил, что Штаты "щелчком пальцев" могли бы завершить конфликт на Украине, если бы действительно этого хотели.
Global Look Press/Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency Посол России в США Анатолий Антонов в эксклюзивном интервью "Известиям" заявил, что Штаты "щелчком пальцев" могли бы завершить конфликт на Украине, если бы действительно этого хотели.
Свежие комментарии