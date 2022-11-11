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Антонов заявил, что США мгновенно могут завершить конфликт на Украине

Антонов заявил, что США мгновенно могут завершить конфликт на Украине

Global Look Press/Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency Посол России в США Анатолий Антонов в эксклюзивном интервью "Известиям" заявил, что Штаты "щелчком пальцев" могли бы завершить конфликт на Украине, если бы действительно этого хотели.

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