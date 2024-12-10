Орбан сообщил, что до инаугурации Трамп не может вести переговоры по Украине

Сейчас избранный президент США лишь обсуждает эту тему Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что до инаугурации избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уполномочен вести переговоры по Украине.
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