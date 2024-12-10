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Петербургский дневник

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Орбан сообщил, что до инаугурации Трамп не может вести переговоры по Украине

Орбан сообщил, что до инаугурации Трамп не может вести переговоры по Украине

Сейчас избранный президент США лишь обсуждает эту тему Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что до инаугурации избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уполномочен вести переговоры по Украине.

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