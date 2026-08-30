«Как свинья»: Виктория Боня возмущена поведением избалованной дочки

Экс-участница «Дома-2» и блогер Виктория Боня возмущена поведением избалованной дочки Анджелины. Об этом сообщило издание Super.
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Анджелина, слушай маму. Не диктуй ей. Относись к другому как к себе. Открытость вашей семьи восхищает.