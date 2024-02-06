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Российский боец выжил под обстрелом благодаря подарку жены

Российский боец выжил под обстрелом благодаря подарку жены

Осколок пробил руку и мог попасть в сердце, но изменил направление из-за оберега Осколок снаряда не попал в сердце бойца на СВО благодаря подаренному женой талисману, сообщает Telegram-канал "Народного фронта" в Забайкальском крае.

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