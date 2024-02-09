Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ

Биография нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского вызывает чувство ненависти, заявил 9 февраля в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, ведь он был советским, русским офицером, а теперь служит нацистам.