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Талалаев о 0:1 от «Локомотива»: «Хорошая игра, побились. Сказалось разное мастерство в атаке. Мне понравилось, как играла «Балтика»

Главный тренер «Балтики»  Андрей Талалаев подвел итоги игры с « Локомотивом » в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (0:1).

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