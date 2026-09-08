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"СберПрайм" и "Вкусно - и точка" выпустили коллекцию из пяти игрушек СберКота и Куси

"СберПрайм" и "Вкусно - и точка" выпустили коллекцию из пяти игрушек СберКота и Куси

«СберПрайм» и «Вкусно — и точка» выпустили набор «Кидз Комбо» с пятью игрушками по мотивам образов СберКота и Куси, сообщает пресс-служба Сбера.

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