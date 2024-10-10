Новая статья: Обзор и тест кулера DeepCool AK620 Digital Pro: добавим цифры? Новая информ...

Новая статья: Обзор и тест кулера DeepCool AK620 Digital Pro: добавим цифры?Новая информационная панель мониторинга, улучшенные вентиляторы, усовершенствованная технология Core Touch 2 и в очередной раз увеличившаяся стоимость являются особенностями только что поступившего в продажу DeepCool AK620 Digital Pro.