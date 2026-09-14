Два человека пострадали при ракетной атаке ВСУ на Курск

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Два человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Курску, также повреждена гражданская инфраструктура.
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