Филиал киностудии «Ленфильм» появится в Карелии

Филиал откроется в Сортавальском муниципальном округеФото: pexels Киностудия «Ленфильм» откроет свой филиал в Сортавальском муниципальном округе, где летом начнутся съемки фильма, приуроченного к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
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