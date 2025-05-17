Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Женеве отметили резкий рост числа мошеннических колл-центров на Украине

В Женеве отметили резкий рост числа мошеннических колл-центров на Украине

Серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост числа мошеннических колл-центров на Украине, заявили женевские эксперты НПО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC).

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