Хави о кричалках фанов «Барсы» против Лапорты: «Не нравится, когда представителя клуба освистывают. Трибуны всегда меня уважали, и я благодарен им за это» 

Главный тренер «блауграны» высказался после матча Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:0). Сообщалось, что президент «Барселоны» решил прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона после его заявлений об экономической ситуации в клубе, несмотря на то, что 25 апреля руководитель объявил, что Хави остается.