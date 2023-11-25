Вспоминаем самые дорогие сердцу покойной Елизаветы II подарки от ее любимого супруга.

Известно, что королева Елизавета II обладает большой коллекцией фамильные драгоценности на любой вкус.
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