Стало известно, какой штраф могут выписать кафе в Юрмале за посты на русском языке

Центр государственного языка Латвии вынес предупреждение пляжному кафе Sea Breeze в Юрмале за слишком большое количество рекламных постов в соцсетях на русском языке, рассказала владелица заведения Анна Доброволска.
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