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«Не приближайся. Ты уже разрушил меня», — Тэхен назвал 2 вещи, полностью разочаровавшие его в Чонгуке

«Не приближайся. Ты уже разрушил меня», — Тэхен назвал 2 вещи, полностью разочаровавшие его в Чонгуке

Тэхен (Taehyung) всегда гордился своим другом Чонгуком (Jungkook) и тем, что жизнь дала ему шанс найти столь близкого друга, который разделяет не только его жизненные убеждения, но и любовь к работе, к творчеству.

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