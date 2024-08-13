В МАГАТЭ ознакомились с предоставленными доказательствами после атаки на ЗАЭС

Доказательства, с которыми ознакомились эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), показали, что пожар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) начался не в градирне.
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