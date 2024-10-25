Юрий Ильинов

Рейтинг Шольца пошёл вверх после его слов об отказе приглашать Украину в НАТО и поставлять ей ракеты Taurus Канцлер Германии Олаф Шольф после пары лет «метаний и терзаний» уловил определённые общественные ожидания и нащупал возможности для роста своего политического рейтинга. Ещё совсем недавно Шольца и его СДПГ, казалось, ожидал полный крах, особенно после выборов в Тюрингии и Саксонии. Однако потом им удалось «зацепиться» в Бранденбурге, после чего персональный и партийный рейтинг Шольца и социал-демократов соответственно начали идти в рост, отыгрывая утрачиваемые позиции. После вчерашнего интервью немецкого канцлера его рейтинг подрос ещё примерно на 1,5%, о чём свидетельствуют данные онлайн-платформ, отслеживающих популярность политиков в странах ЕС. При этом эксперты рост рейтинга связывают с тем, что Олаф Шольц в очередной раз «твёрдо» заявил об отказе ФРГ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов вглубь России. Шольц: Я считаю, что такие поставки приведут к эскалации конфликта. А новый уровень эскалации несёт в себе и новые угрозы, в том числе для Европы, для Германии. Также Шольц в том же интервью заявил, что Германия выступает против принятия Украины в НАТО. Канцлер объяснил свою позицию достаточно просто, подчеркнув, что принятие в НАТО страны, которая находится в состоянии войны, противоречит уставу альянса. Немецкий канцлер: Сейчас этот вопрос (принятие Украины в НАТО) даже не стоит на повестке дня. Идёт обсуждение гарантий безопасности. Таким образом, Шольц обнажил ложь киевского режима, заявившего, что публикация западной прессы о том, что 7 стран НАТО выступают против принятия в состав альянса Украины, не является правдивой. Канцлер ФРГ дал понять, что неправдивыми являются заявления киевского режима, продолжающего утверждать, что «страны НАТО хотят видеть Украину в составе альянса».