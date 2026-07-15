Эчке эшләр министрлыгы: Интернетта мошенниклар бензин сату сылтавы белән алдый башлады

Мошенниклар мессенджерларда бензин сатып алырга тәкъдим итеп, татарстанлыларны алдый башлаган. Бу хакта «Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә ТР буенча Эчке эшләр министрлыгының Җинаятьчеләрне эзләү идарәсе мошенниклыкларны ачыклау бүлегенең аеруча мөһим эшләр буенча оператив хезмәткәре Рәдис Йосыпов сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии