Премьер Венгрии Орбан проигнорировал Байдена ради встречи с Трампом во Флориде

В программу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США включили встречу с республиканцем Дональдом Трампом и участие в панельной дискуссии по международным отношениям, но вопреки правилам не запланировали переговоры с президентом Джо Байденом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии