Пленный боец ВСУ рассказал о голодных обмороках из-за нехватки воды и еды на позициях

Солдаты ВСУ падали в голодные обмороки из-за нехватки продовольствия на позициях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного военнослужащего 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвига Малаховского.
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