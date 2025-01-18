RTX 5090 демонстрирует на 27% более высокую производительность CUDA, чем RTX 4090

Серия RTX 50 от Nvidia дебютирует с RTX 5090 и RTX 5080 30 января. Пока официальные обзоры, включая наш, находятся под эмбарго, появилась потенциальная утечка, которая говорит о скромном 30-процентном улучшении по сравнению с прошлым поколением.