Илюмжинов: санкции против Дворковича были ожидаемы, поэтому я и пошел на выборы

Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил, что его решение баллотироваться на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) было связано с ожидаемым включением действующего президента Аркадия Дворковича в санкционный список Евросоюза, передает РИА Новости.