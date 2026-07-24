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Газета.ру

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Илюмжинов: санкции против Дворковича были ожидаемы, поэтому я и пошел на выборы

Илюмжинов: санкции против Дворковича были ожидаемы, поэтому я и пошел на выборы

Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил, что его решение баллотироваться на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) было связано с ожидаемым включением действующего президента Аркадия Дворковича в санкционный список Евросоюза, передает РИА Новости.

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