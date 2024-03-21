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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Добрым быть правильно

Вчера я у себя опубликовал видео, на котором целый взвод украинских солдат сдаётся в плен (набижавшие рагули пометили его как «содержащее сцены насилия», но оно только рвёт пердаки нацистским дегенератам).

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