За убийство украинца – менее двух лет лишения свободы. Гражданка Польши вывезла своего работника в лес и оставила там умирать

Герман БергПолитикаЗа убийство украинца – менее двух лет лишения свободы. Гражданка Польши вывезла своего работника в лес и оставила там умирать В польском городе Новы Томысль вынесен приговор суда по делу начальницы завода по производству гробов Гражины Ф.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНДНадежда ДзивинскаяГод назад Так же убили моего племянника. Прислали фоте. Видно пытатали. На шее борозда от удавки. Пальцы поломаны. Осталось четыре дочки. Диагноз. Сердечный приступ.Комментировать
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