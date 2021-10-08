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За убийство украинца – менее двух лет лишения свободы. Гражданка Польши вывезла своего работника в лес и оставила там умирать

За убийство украинца – менее двух лет лишения свободы. Гражданка Польши вывезла своего работника в лес и оставила там умирать

В польском городе Новы Томысль вынесен приговор суда по делу начальницы завода по производству гробов Гражины Ф.

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Надежда Дзивинская
Год назад Так же убили моего племянника. Прислали фоте. Видно пытатали. На шее борозда от удавки. Пальцы поломаны. Осталось четыре дочки. Диагноз. Сердечный приступ.

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