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Мировое обозрение

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Для чего Запад обвиняет Россию в подготовке эпидемии чумы?

Для чего Запад обвиняет Россию в подготовке эпидемии чумы?

Главное в тезисах: Тезис 1: Смерть 28-летней лаборантки Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой 2 октября от пневмонии стала поводом для масштабной антироссийской кампании на Западе с обвинениями в «угрозе эпидемии чумы».

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