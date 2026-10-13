Главное в тезисах: Тезис 1: Смерть 28-летней лаборантки Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой 2 октября от пневмонии стала поводом для масштабной антироссийской кампании на Западе с обвинениями в «угрозе эпидемии чумы».