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В «Роскачестве» опровергли опасность излучения от смартфонов. Ведомство назвало это мифом

В «Роскачестве» опровергли опасность излучения от смартфонов. Ведомство назвало это мифом

Глава «Роскачества» заявил, что опасность излучения от сотовых телефонов, которое якобы может быть радиоактивным, является не более чем мифомКак рассказал в интервью «РИА Новости» руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов, радиоактивность смартфонов на самом деле является мифом, поскольку излучение от этих гаджетов находится на уровне бытовых приборов.

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