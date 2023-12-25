В «Роскачестве» опровергли опасность излучения от смартфонов. Ведомство назвало это мифом

Глава «Роскачества» заявил, что опасность излучения от сотовых телефонов, которое якобы может быть радиоактивным, является не более чем мифомКак рассказал в интервью «РИА Новости» руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов, радиоактивность смартфонов на самом деле является мифом, поскольку излучение от этих гаджетов находится на уровне бытовых приборов.