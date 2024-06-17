Мелони и Макрон поссорились из-за абортов на саммите G7

Италию обвинили в попытке исключить ссылку на «безопасный и легальный аборт» из текста итоговой декларации саммита G7 («Большой семерки»), что вызвало упрек со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона.
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