Британцы начали готовить наборы для выживания. "Мы уязвимы перед Россией"

Из-за опасений, что Россия пойдет на подрыв ключевых трубопроводов, советники по безопасности призвали британские семьи подготовить наборы для выживания на трое суток Задавшись целью достичь “нулевых выхлопов”, Великобритания закрывает угольные электростанции и в результате все больше зависит от поставок газа и электроэнергии из-за рубежа.