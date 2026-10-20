Американская бабка надвое сказала: Трампу дожить бы до ноября — а там как получится Демократы, взяв конгресс, могут дезавуировать все шаги президента навстречу Москве Дмитрий Родионов На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Всеволод Шимов Дмитрий Ежов Президент США Дональд Трамп использует 60-дневный период для оценки последствий для мировой экономики и экономики США связанных с Россией санкций и пошлин, которые он ранее отменил, заявил глава Госдепа США Марко Рубио.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- После ДТП с участием сына замминистра на Porsche с хозяина старенькой иномарки требуют миллионы рублей
- Ностальгия по высшей мере наказания – рекордный рост хищений из бюджета
- Архитектура влияния: почему возведение крупных религиозных комплексов в немусульманских российских регионах требует жесткого общественного контроля
Свежие комментарии
- Эксперимент над з...
- T «Список желаний» ...
- ВИ Чванство мигом ул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым