Полисы движения: в 2025 году в РФ произошел двукратный всплеск продаж каско

В 2025 году произошел всплеск продаж полисов каско, выяснили «Известия». Некоторые игроки рынка фиксируют двукратный рост оформлений, несмотря на снижение продаж новых авто, для которых традиционно требуется дополнительная защита.
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