Энергетик Колобанов: российская нефть закончится только вместе со спросом на нее

Россия владеет одним из самых богатых запасов природных ресурсов. О том, когда закончится нефть и какие перспективы есть у российского газа РИА Новостям рассказал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.