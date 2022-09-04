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Энергетик Колобанов: российская нефть закончится только вместе со спросом на нее

Энергетик Колобанов: российская нефть закончится только вместе со спросом на нее

Россия владеет одним из самых богатых запасов природных ресурсов. О том, когда закончится нефть и какие перспективы есть у российского газа РИА Новостям рассказал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

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